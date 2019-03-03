Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te Uyuşturucu ve Kaçak Cep Telefonundan 4 Gözaltı

Gaziantep'te Uyuşturucu ve Kaçak Cep Telefonundan 4 Gözaltı

1 saat önce

Gaziantep'in Nizip ilçesinde düzenlenen operasyonlarda 45 uyarıcı hap ve 74 kaçak cep telefon ele geçirildi.

Gaziantep'te Uyuşturucu ve Kaçak Cep Telefonundan 4 Gözaltı, System.String[]
Gaziantep'in Nizip ilçesinde düzenlenen operasyonlarda 45 uyarıcı hap ve 74 kaçak cep telefon ele geçirildi. Uyuşturucu satışı yapan 4 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, durdurdukları araçta ve sürücü İ.K'nin üzerinde yaptıkları aramada 45 adet uyarıcı hap ele geçirdi. Uyuşturucu madde ticareti yapmaktan hakkında işlem yapılan İ.K. serbest bırakıldı.

Ekipler ayrıca gümrük kaçağı cep telefonlarını yurda sokarak satan 4 iş yerine de operasyon düzenlendi. Operasyonda 73 adet kaçak cep telefonuna el kondu. Bir araçta yapılan aramada ise 85 adet gümrük kaçağı cep telefonu malzemeleri ve 1 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi. İş yerlerini işleten M.A, A.A, M.A. ve M.Ş. isimli 4 şahsın yasal işlemleri devam ediyor. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 05:52 Kaynak: İHA

Gaziantep, 3. Sayfa
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