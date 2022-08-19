Bağımlıların mesken tuttuğu metruk binalar yıkıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Bağımlıların mesken tuttuğu metruk binalar yıkıldı

19.08.2022 16:07
Bağımlıların mesken tuttuğu metruk binalar yıkıldı

Gaziantep'te uyuşturucu ve madde bağımlılarının mesken tuttuğu metruk binalar, belediye ekipleri tarafından yıkıldı.

Gaziantep'te uyuşturucu ve madde bağımlılarının mesken tuttuğu metruk binalar, belediye ekipleri tarafından yıkıldı. Metruk binaların yıkılmasıyla çevre halkı da rahat bir nefes aldı.

Şahinbey ilçesi Suyabatmaz Mahallesi Güllü Sokak'ta bulunan metruk binaları mesken tutan uyuşturucu ve madde bağımlıları, vatandaşların korku ve panik yaşamasına neden olmuştu. Uyuşturucu madde ticaretinin de yapıldığı metruk binalarda zaman zaman yangın da çıkıyordu.

Emniyet harekete geçti, metruk binalar yıkıldı

Yaşanan olaylar sonrası harekete geçen Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, madde kullanan şüpheli şahısları yakalamak için geniş çaplı operasyon başlattı. Yapılan araştırma sonrasında şahıslardan biri kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Bölgede güvenliği de sağlamak isteyen emniyet müdürlüğü ekipleri, tehlike saçan metruk binaları ilgili belediyelerin de desteğiyle yıktırdı.

Yapılan yıkım çalışmaları sonrası bölge halkı da rahat bir nefes aldı. - GAZİANTEP

YORUMLAR
500
Pişkin hırsızın rahat tavırları pes dedirtti Pişkin hırsızın rahat tavırları pes dedirtti Gaziantep'te hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı Gaziantep'te hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Kaynak: İHA

Gaziantep, Şahinbey, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bağımlıların mesken tuttuğu metruk binalar yıkıldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:07 Hayvan severler ayakta! Sokakta yaşayan köpekleri hedef gösteriliyor
16:01 Oyuncu Hacı Ahmet Ak, aklından çıkaramadığı rolünü anlattı: Selda Bağcan rolü çok güzeldi
15:51 Southampton'ın sahibi Göztepe'nin çoğunluk hissesini aldı! Sosyal medyadan mesaj gecikmedi
15:36 Ümit Özdağ'ın yardımcısı Adem Taşkaya'nın iş adamını hackletip şantaj yaptığı görüntüler çıktı
15:15 İSKİ'den dikkat çeken açıklama: İstanbul'da su musluktan içilir
14:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın YSK'ya yaptığı "hayatı yalan olan adama bedel ödetin" çağrısına karşılık veren Kılıçdaroğlu: Hiçbir bedel ödetemezsin
15:54 CHP'li Erkek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirdi: Yakında geliyor, kardeşim Esad
14:52 Alev topuna dönen lüks otomobilden son anda çıkarıldılar
14:51 Cani kocanın vahşi bir şekilde öldürüp gömdüğü kadının cesedini "Baron" buldu
14:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı tarihi zirvede gergin anlar! Tercümanına kızan Zelenski İngilizce konuşmaya başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2022 16:23:00. #1.12#
SON DAKİKA: Bağımlıların mesken tuttuğu metruk binalar yıkıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement