Gaziantep'te uyuşturucu ve silah denetimi - Son Dakika
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Gaziantep'te uyuşturucu ve silah denetimi

6 saat önce

Gaziantep'te bir miktar uyuşturucu ve silah ele geçirildi, 101 şüpheli yakalandı.

Gaziantep'te uyuşturucu ve silah denetimi, System.String[]

Gaziantep'te bir miktar uyuşturucu ve silah ele geçirildi, 101 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, polis ekiplerince il merkezinde yapılan denetimlerde, 1 kilo 867 gram eroin, 11,61 gram sentetik uyuşturucu, 11,15 gram esrar, 6.60 gram bonzai, 1 tüfek, 9 fişek, 2 kurusıkı silah, 4 bıçak, 2 çalıntı araç, 3 hacizli yakalamalı araç, 1 çalıntı cep telefonu, 2 çalıntı projektör, 1 kumar makinesi ve bir miktar para ele geçirildi.

Olaylarla ilgili aranan 101 şüpheli yakalandı.

Gaziantep, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 10:36 Kaynak: AA
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