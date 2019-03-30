Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te Uyuşturucu ve Tabancaya 2 Tutuklama

Gaziantep'te Uyuşturucu ve Tabancaya 2 Tutuklama

7 dakika önce

GAZİANTEP'te, polisin düzenlediği operasyonda uyuşturucu ve tabancayla yakalanan 2 kişi tutuklandı.

Gaziantep'te Uyuşturucu ve Tabancaya 2 Tutuklama, System.String[]
GAZİANTEP'te, polisin düzenlediği operasyonda uyuşturucu ve tabancayla yakalanan 2 kişi tutuklandı.

Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığı iddiası üzerine Eyüp Sultan Mahallesi'ndeki eve operasyon düzenledi. Arama yapılan evde; 2 tabanca, 32 fişek, 450 gram uyuşturucu, 1 hassas terazi ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 4 bin 570 lira ele geçirildi. Suç unsurlarına el koyan polisin gözaltına aldığı K.D. ve M.M, emniyette yapılan sorgulamalarının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

- Gaziantep

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 12:20 Kaynak: DHA

Gaziantep, Güncel
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