Gaziantep'te uyuşturucudan 6 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika

Bu kapsamda ekipler, şüphelendiği M. A'nın uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapma suçundan 6 yıl kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğunu belirledi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri aranan şahısların yakalanması amacıyla kentteki çalışmalarına devam ediyor.

Gaziantep 'in Şehitkamil ilçesinde uyuşturucu imalatı ve ticareti yaptığı gerekçesiyle 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Aşı söylemleriyle gündeme gelen Fatih Erbakan "Bebeklere aşı" iddiasını değerlendirdi: Bu apaçık bir suç itirafı

Galatasaray'da rakamlar korkunç! Duran top istatistiklerinde ligin en kötüsü oldu

Estetik için gittiği doktorda kanser olduğunu öğrendi! Bir dönemin en popüler ismi Pınar Eliçe, yaşadıklarını anlattı