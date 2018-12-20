Gaziantep'te Uyuşturucuya 1 Tutuklama
13 saat önce
GAZİANTEP'te, polis tarafından düzenlen 2 operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
GAZİANTEP'te, polis tarafından düzenlen 2 operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 kişiden 1'i sevk edildiği mahkemece tutuklandı Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Pirsultan Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yapıldığı belirlenen bir adrese operasyon düzenledi. Adreste ve bir otomobilde yapılan aramada satışa hazır yaklaşık 210 gram metamfetamin, 1,6 gram esrar ele geçirildi.
Eyüpsultan Mahallesi'nde durumundan şüphelenilerek durdurulan M.S ve M.Ş.H'nin üzerinde yapılan aramada ise 14.4 gram eroin, 0.7 gram bonzai, 0.3 gram metamfetamin ile 0.9 gram esrar ele geçirildi. Malzemelere el koyan polis, M.K.H., İ.K., M.S. ve M.Ş.H.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.K.H. tutuklandı, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
- Gaziantep
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Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 05:51 Kaynak: DHA
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