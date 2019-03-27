Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te Uyuşturucuya 1 Tutuklama

Gaziantep'te Uyuşturucuya 1 Tutuklama

1 saat önce

GAZİANTEP'te, polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan ve kovalamaca sonucu yakalanan Y.T.'nin üzerinde bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Gaziantep'te Uyuşturucuya 1 Tutuklama, System.String[]
GAZİANTEP'te, polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan ve kovalamaca sonucu yakalanan Y.T.'nin üzerinde bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen Y.T. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler devriye sırasında Fırat Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri Y.T.'ye, 'dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayarak kaçan şüpheli yaşanan kovalamaca sonucu polis tarafından yakalandı. Aramada, Y.T.'nin üzerinde 1,40 gram esrar, 53,80 gram eroin ve hassas terazi ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekipler Y.T.'yi sorgulamak üzere emniyete götürdü.

İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Y.T. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

- Gaziantep

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 05:06 Kaynak: DHA

Şahinbey, Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, Güncel
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