Gaziantep'te Uyuşturucuya 1 Tutuklama
1 saat önce
GAZİANTEP'te, polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan ve kovalamaca sonucu yakalanan Y.T.'nin üzerinde bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
GAZİANTEP'te, polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan ve kovalamaca sonucu yakalanan Y.T.'nin üzerinde bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen Y.T. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şahinbey
İlçe Emniyet Müdürlüğü
'ne bağlı ekipler devriye sırasında Fırat
Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri Y.T.'ye, 'dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayarak kaçan şüpheli yaşanan kovalamaca sonucu polis tarafından yakalandı. Aramada, Y.T.'nin üzerinde 1,40 gram esrar, 53,80 gram eroin ve hassas terazi ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekipler Y.T.'yi sorgulamak üzere emniyete götürdü.
İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Y.T. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
- Gaziantep
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 05:06 Kaynak: DHA
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