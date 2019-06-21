Gaziantep'te uyuşturucuya 1 tutuklama
39 dakika önce
GAZİANTEP'te, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 10:29 Kaynak: DHA
GAZİANTEP'te, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı. Şahinbey
İçe Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu tacirlerine yönelik Akkent Mahallesi
'nde operasyon düzenledi. Mahalledeki bir parkta uyuşturucu sattığı belirlenen H.Ö., O.S. ve M.A. üzerlerinde eroin ve metamfetamin ile yakalandı.
Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden H.Ö., 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan tutuklandı, diğer 2 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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