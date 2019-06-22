Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te uyuşturucuya 1 tutuklama
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Gaziantep'te uyuşturucuya 1 tutuklama

51 dakika önce

GAZİANTEP'te, polisin uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 1 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Gaziantep'te uyuşturucuya 1 tutuklama, System.String[]
GAZİANTEP'te, polisin uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 1 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Vatan Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler yaptıkları aramalarda 50 gram eroin ve bir miktar metamfetamin ele geçirdi. Uyuşturucuya el koyan ekipler ev sahibi Ö.D.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


- Gaziantep
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 10:33 Kaynak: DHA
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