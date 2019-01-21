Gaziantep'te Uyuşturucuya 13 Gözaltı
1 saat önce
GAZİANTEP'te, polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik 15 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda, 13 kişi gözaltına alındı.
GAZİANTEP'te, polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik 15 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda, 13 kişi gözaltına alındı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen kişilere yönelik çalışma başlattı. Ekiplerin yaptığı çalışma sonunda adresi belirlenen şüphelilerin yakalanması için savcılık kararıyla harekete geçildi. Polis ekiplerinin; Vatan, Beydilli, Kayaönü, Kahvelipınar, Malazgirt ve Şahveli mahallelerindeki 15 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda; 1 kilo 800 gram metamfetamin, 350 gram eroin, 2 hassas terazi, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 540 lira, 1 pompalı tüfek ile 4 tabanca ele geçirildi. Operasyon kapsamında yakalanan 13 kişi ise gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
- Gaziantep
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 11:36 Kaynak: DHA
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