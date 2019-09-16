Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te uyuşturucuya 13 gözaltı
Son Dakika Güncel Haber

Gaziantep'te uyuşturucuya 13 gözaltı

1 saat önce

GAZİANTEP'te, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 826 gram metamfetamin, 10 gram esrar ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 1770 TL ele geçirildi, 13 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep'te uyuşturucuya 13 gözaltı, System.String[]

GAZİANTEP'te, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 826 gram metamfetamin, 10 gram esrar ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 1770 TL ele geçirildi, 13 kişi gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, kentte bazı adreslerde uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada 1 kilo 826 gram metamfetamin, 10 gram esrar, 2 hassas terazi, tabanca ile bu tabancaya ait fişekler ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 1770 TL para ele geçirdi.

Uyuşturucuya ve diğer malzemelere el koyan polis, 13 şüpheliyi gözaltına alarak sorgulamak üzere emniyete götürdü.

Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 05:02 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İşten çıkartılan belediye işçisi, silahla daire başkanlığını bastı
Damadı tarafından bıçaklanan talihsiz kadın, kanlı elleriyle duvara vurarak yardım istedi Tunceli'de öldürülen terörist, 2 askerin şehit olduğu saldırıda yer almış HDP önündeki eylemde gerginlik! Eline aldığı cisimle binaya saldırmaya çalıştı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.9.2019 18:36:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te uyuşturucuya 13 gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]