Gaziantep'te Uyuşturucuya 2 Tutuklama
45 dakika önce
GAZİANTEP'te, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
GAZİANTEP'te, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Şehitkamil
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, takibe aldıkları M.Ö.G. ve A.S.B.'nin uyuşturucu ticareti yaptığını belirledi. Operasyon için harekete geçen polis, ilk olarak şüphelilerden M.Ö.G.'nin Çakmak Mahallesi'ndeki evine gitti. Baskın sırasında şüphelinin, bir kısmını tuvalete dökerek yok etmeye çalıştığı 761 gram esrar ve 10 adet uyuşturucu hap ile uyuşturucu satışından elde edilen 480 TL ele geçirildi. Yaprak Mahallesi'nde bakkal dükkanı işleten şüphelilerden A.S.B.'nin evi ve işyerinde yapılan aramada da 1 kilo 69 gram esrar, 1 hassas terazi, 1 av tüfeği ile uyuşturucu satışından elde edilen 2 bin 990 TL bulundu. Uyuşturucu ve paraya el koyan polis, M.Ö.G. ve A.S.B.'yi gözaltına aldı. Sorgulamalarının ardından sevk edilen ikili tutuklanarak cezaevine konuldu.
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 03:47 Kaynak: DHA
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