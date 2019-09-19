Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te uyuşturucuya 2 tutuklama
Son Dakika Güncel Haber

Gaziantep'te uyuşturucuya 2 tutuklama

49 dakika önce

GAZİANTEP'te, polisin şüphe üzerine durdurduğu 2 otomobilde yapılan aramada 25 kilo esrar ile 3 kilo 385 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gaziantep'te uyuşturucuya 2 tutuklama, System.String[]
GAZİANTEP'te, polisin şüphe üzerine durdurduğu 2 otomobilde yapılan aramada 25 kilo esrar ile 3 kilo 385 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, devriye görevi sırasında Serinevler ve İbni Sina mahallelerinde şüphe üzerine durdurdukları 2 otomobilde arama yaptı. Aramalarda 25 kilo esrar ile 3 kilo 385 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturuculara el koyan ekipler, otomobil sürücülerini gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Emniyet Müdürlüğü, Şahinbey, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 11:01 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Altın güne yükselişle başladı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Selçuk Bayraktar TEKNOFEST'te verdiği talimatla yanına gelen vatandaşın hayalini gerçekleştirdi Son dakika: Bakan Soylu: Ülkemizdeki Suriyeli sayısı 3,5 milyonu aştı Metrobüste yer kapma tartışması kanlı bitti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.9.2019 11:50:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te uyuşturucuya 2 tutuklama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]