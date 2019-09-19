Gaziantep'te uyuşturucuya 2 tutuklama
49 dakika önce
GAZİANTEP'te, polisin şüphe üzerine durdurduğu 2 otomobilde yapılan aramada 25 kilo esrar ile 3 kilo 385 gram metamfetamin ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 11:01 Kaynak: DHA
GAZİANTEP'te, polisin şüphe üzerine durdurduğu 2 otomobilde yapılan aramada 25 kilo esrar ile 3 kilo 385 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı. Şahinbey
İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, devriye görevi sırasında Serinevler ve İbni Sina
mahallelerinde şüphe üzerine durdurdukları 2 otomobilde arama yaptı. Aramalarda 25 kilo esrar ile 3 kilo 385 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturuculara el koyan ekipler, otomobil sürücülerini gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Altın güne yükselişle başladı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Selçuk Bayraktar TEKNOFEST'te verdiği talimatla yanına gelen vatandaşın hayalini gerçekleştirdi Son dakika: Bakan Soylu: Ülkemizdeki Suriyeli sayısı 3,5 milyonu aştı Metrobüste yer kapma tartışması kanlı bitti