Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te uyuşturucuya 3 gözaltı
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Gaziantep'te uyuşturucuya 3 gözaltı

1 saat önce

GAZİANTEP'te polisin yol kontrolünde arama yaptığı araçlarda 8 kilo 450 gram esrar ile 2 kilo metamfetamin ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep'te uyuşturucuya 3 gözaltı, System.String[]
GAZİANTEP'te polisin yol kontrolünde arama yaptığı araçlarda 8 kilo 450 gram esrar ile 2 kilo metamfetamin ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri 21-22 Eylül tarihlerinde kent genelinde uyuşturucu tacirlerine yönelik yol uygulaması yaptı. Kontrol noktalarında durdurulan araçlarda arama yapan ekipler, 8 kilo 450 gram esrar ve 2 kilo metamfetamin ele geçirdi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, 3 kişiyi gözaltına aldı.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 10:35 Kaynak: DHA
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