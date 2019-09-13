Gaziantep'te uyuşturucuya 3 tutuklama
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GAZİANTEP'te, polis ekiplerince uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 1 kilo 200 gram esrar, 516 gram metamfetamin ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 04:44 Kaynak: DHA
GAZİANTEP'te, polis ekiplerince uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 1 kilo 200 gram esrar, 516 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 kişi mahkemece tutuklandı. Karataş
Şehit Yaşar Polat Polis
Merkezi Amirliği'ne bağlı Uyuşturucu ile Mücadele ekipleri, 75'inci Yıl ve Akken mahallelerinde uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Çalışma başlatan ekipler, belirlenen 2 adrese operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda, 1 kilo 200 gram esrar, 516 gram metamfetamin maddesi, 3 hassas terazi, tabanca, 5 mermi ile uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 1.330 TL para ele geçirildi. Uyuşturucuya ve diğer malzemelere el koyan ekipler U.B., E.B. ve M.D.'yi gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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