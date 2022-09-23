Gaziantep'te okula yakın yerde uyuşturucu satan sanığın cezası artırıldı - Son Dakika
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Gaziantep'te okula yakın yerde uyuşturucu satan sanığın cezası artırıldı

23.09.2022 11:28
Gaziantep'te okula yakın yerde uyuşturucu satan sanığın cezası artırıldı

Gaziantep'te uyuşturucuya yönelik davada yargılanan sanık, satışın okula yakın yerde yapıldığı gerekçesiyle artırım uygulanarak 16,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Gaziantep'te uyuşturucuya yönelik davada yargılanan sanık, satışın okula yakın yerde yapıldığı gerekçesiyle artırım uygulanarak 16,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

4. Ağır Ceza Mahkemesinin ikinci heyetince görülen duruşmaya tutuklu sanık Erkan B. ile avukatı katıldı.

Sanık, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, beraatini istedi. Duruşma savcısı ise sanığın mevcut delillerle cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, uyuşturucunun eroin olması ve eylemin okula yakın bölgede yapıldığı gerekçesiyle cezada artırım uygulayarak, sanığa "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 16 yıl 6 ay hapis ve 36 bin lira adli para cezası verdi.

Merkez Şehitkamil ilçesinde yaklaşık 1 yıl önce markette bir kişiye eroin satıldığı iddiasıyla gözaltına alınan Erkan B. tutuklanmıştı.

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Kaynak: AA

Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te okula yakın yerde uyuşturucu satan sanığın cezası artırıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te okula yakın yerde uyuşturucu satan sanığın cezası artırıldı - Son Dakika
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