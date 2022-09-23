Mahkeme heyeti, uyuşturucunun eroin olması ve eylemin okula yakın bölgede yapıldığı gerekçesiyle cezada artırım uygulayarak, sanığa "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 16 yıl 6 ay hapis ve 36 bin lira adli para cezası verdi.

Kaynak: AA

Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Gaziantep'te okula yakın yerde uyuşturucu satan sanığın cezası artırıldı - Son Dakika

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