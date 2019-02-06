Gaziantep'te Uyuşturucuyla Mücadele
1 saat önce
Gaziantep'in Nizip ilçesinde 25 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gaziantep
'in Nizip
ilçesinde 25 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Alınan bilgilere göre, Nizip İlçe Jandarma
Komutanlığı Merkez
Karakol Komutanlığı ekipleri, Sekili
Mahallesi girişinde uygulama noktasına yaklaşan bir otomobilden dışarıya atılan poşetleri fark etti.
Otomobili durduran ekipler, yola atılan poşetleri inceledi.
Poşet içerisinde 25 gram sentetik uyuşturucu bulan jandarma, otomobil sürücüsü M.A. ve yanında oturan F.K'yi gözaltına aldı.
Şüpheliler hakkında "Uyuşturucu madde kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak ve taşımak" suçundan işlem yapıldığı ve olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 11:01 Kaynak: AA
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