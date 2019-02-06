Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te Uyuşturucuyla Mücadele

Gaziantep'te Uyuşturucuyla Mücadele

1 saat önce

Gaziantep'in Nizip ilçesinde 25 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gaziantep'te Uyuşturucuyla Mücadele, System.String[]
Gaziantep'in Nizip ilçesinde 25 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Alınan bilgilere göre, Nizip İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakol Komutanlığı ekipleri, Sekili Mahallesi girişinde uygulama noktasına yaklaşan bir otomobilden dışarıya atılan poşetleri fark etti.

Otomobili durduran ekipler, yola atılan poşetleri inceledi.

Poşet içerisinde 25 gram sentetik uyuşturucu bulan jandarma, otomobil sürücüsü M.A. ve yanında oturan F.K'yi gözaltına aldı.

Şüpheliler hakkında "Uyuşturucu madde kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak ve taşımak" suçundan işlem yapıldığı ve olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 11:01 Kaynak: AA

Jandarma, Nizip, Gaziantep, Güncel
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