Gaziantep'te uyuşturucuyla mücadele
1 saat önce
Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir miktar eroin ile sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gaziantep
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 02:34 Kaynak: AA
'in Nizip
ilçesinde bir miktar eroin ile sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Namık Kemal
Mahallesi'ndeki bulunan bir alanda bir grup tarafından uyuşturucu madde kullanıldığı bilgisine ulaşan İlçe Emniyet Müdürlüğü
narko tim ekipleri, belirtilen adrese düzenledikleri operasyonda A.P, M.D, H.Ö. ve E.P'yi eroin kullanmak üzereyken yakaladı.
Şahısları gözaltına alan ekipler, bir miktar eroin ile çeşitli malzemelere el koydu.
Ekipler, Karşıyaka
Mahallesi'nde ise durumundan şüphelendikleri İ.Y'nin üst aramasında bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında işlem yapıldığı ve soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
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