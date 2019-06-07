Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te uyuşturucuyla mücadele
Son Dakika Güncel Haber

Gaziantep'te uyuşturucuyla mücadele

1 saat önce

Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir miktar eroin ile sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gaziantep'te uyuşturucuyla mücadele, System.String[]
Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir miktar eroin ile sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Namık Kemal Mahallesi'ndeki bulunan bir alanda bir grup tarafından uyuşturucu madde kullanıldığı bilgisine ulaşan İlçe Emniyet Müdürlüğü narko tim ekipleri, belirtilen adrese düzenledikleri operasyonda A.P, M.D, H.Ö. ve E.P'yi eroin kullanmak üzereyken yakaladı.
Şahısları gözaltına alan ekipler, bir miktar eroin ile çeşitli malzemelere el koydu.
Ekipler, Karşıyaka Mahallesi'nde ise durumundan şüphelendikleri İ.Y'nin üst aramasında bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında işlem yapıldığı ve soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 02:34 Kaynak: AA
Nizip, Gaziantep, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Akrebin soktuğu 6 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti FETÖ firarisi eski yüzbaşı çalılıkların arasında yakalandı Son dakika! Kocaeli'deki yangınla ilgili fabrika sahibi gözaltına alındı Erdoğan'dan "Kıbrıs" tepkisi: Haklarımızı ilgisi olmayanlara yedirmeyiz

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.6.2019 15:48:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te uyuşturucuyla mücadele
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]