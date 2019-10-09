Gaziantep'te uyuşturucuyla mücadele

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı "Yıldırım" ekipleri, Alaybey Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde durumundan şüphelendikleri, plakası açıklanmayan bir otomobili durdurdu.

Araç içerisinde yapılan aramalarda 1 tabanca, bu tabancaya ait 1 şarjör ve toplamda 35 mermi ile 204 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan H.F ve F.Y'nin üzerinde ise uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 2 bin 50 lira ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemlerin ardından "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak ve 6136 Sayılı Ateşli Silahlar Kanununa Muhalefet" suçlarından adliyeye sevk edilecekleri belirtildi.