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Gaziantep'te uyuşturucuyla mücadele

1 saat önce

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep'te uyuşturucuyla mücadele, System.String[]

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı "Yıldırım" ekipleri, Alaybey Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde durumundan şüphelendikleri, plakası açıklanmayan bir otomobili durdurdu.

Araç içerisinde yapılan aramalarda 1 tabanca, bu tabancaya ait 1 şarjör ve toplamda 35 mermi ile 204 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan H.F ve F.Y'nin üzerinde ise uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 2 bin 50 lira ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemlerin ardından "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak ve 6136 Sayılı Ateşli Silahlar Kanununa Muhalefet" suçlarından adliyeye sevk edilecekleri belirtildi.

Gaziantep, Şahinbey, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 02:56 Kaynak: AA
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