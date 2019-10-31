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Gaziantep'te uyuşturucuyla mücadele

7 saat önce

Gaziantep'te uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.

Gaziantep'te uyuşturucuyla mücadele, System.String[]

Gaziantep'te uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.

Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotim ekipleri, Yeditepe Mahallesi'nde uyuşturucu madde satan ve alan 2 kişiyi suçüstü yakaladı.

Yakalanan şahısların üzerinde yapılan kontrolde 24 gram esrar maddesi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Uyuşturucu madde ticaretinden adliyeye sevk edilen yapılan C.Ö, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Diğer şüpheli hakkında ise uyuşturucu madde kullanmak suçundan yasal işlem yapıldı.

Uyuşturucu Ticareti, Gaziantep, Şahinbey, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 02:28 Kaynak: AA
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