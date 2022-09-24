Gaziantep'te uyuşturucuyla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Gaziantep'te uyuşturucuyla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

24.09.2022 16:10
Gaziantep'te uyuşturucuyla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

Gaziantep'te uyuşturucuyla yakalanan 3 zanlı tutuklandı.

Gaziantep'te uyuşturucuyla yakalanan 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Nurdağı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte narkotik suçların engellenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, şüphe üzerine durdurdukları araçta yaptıkları aramada uyuşturucu ele geçirdi, araçta bulunan O.K, M.A. ve H.K'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, Hisarcık, Nurdağı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te uyuşturucuyla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te uyuşturucuyla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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