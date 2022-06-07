Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını alenen özendirici şekilde sosyal medyada paylaşım yaptığı tespit edilen 19 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Gaziantep, Narkotik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Gaziantep'te uyuşturucuyu özendirenlere yönelik operasyonda 19 kişi yakalandı - Son Dakika

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