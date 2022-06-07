Gaziantep'te uyuşturucuyu özendirenlere yönelik operasyonda 19 kişi yakalandı - Son Dakika
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Gaziantep'te uyuşturucuyu özendirenlere yönelik operasyonda 19 kişi yakalandı

07.06.2022 15:37
Gaziantep'te uyuşturucuyu özendirenlere yönelik operasyonda 19 kişi yakalandı

Gaziantep'te, sosyal medya hesaplarından uyuşturucuyu özendirenlere yönelik operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te, sosyal medya hesaplarından uyuşturucuyu özendirenlere yönelik operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, narkotik suçların engellenmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını alenen özendirici şekilde sosyal medyada paylaşım yaptığı tespit edilen 19 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: AA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Gaziantep, Narkotik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te uyuşturucuyu özendirenlere yönelik operasyonda 19 kişi yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te uyuşturucuyu özendirenlere yönelik operasyonda 19 kişi yakalandı - Son Dakika
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