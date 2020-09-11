Gaziantep'te üzerinde uyuşturucu çıkan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Gaziantep'te üzerinde uyuşturucu çıkan 2 şüpheli tutuklandı

Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmada gözaltına alınan 2 zanlı, tutuklandı.

Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmada gözaltına alınan 2 zanlı, tutuklandı. Emniyetten yapılan yazılı açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Malazgirt Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri 2 kişiyi durdurdu. Şahısların üst aramasında bir miktar eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

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