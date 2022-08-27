Olay, sabah saatlerinde Akyol Mahallesi'ndeki Yüzüncü Yıl parkında meydana geldi. Vatandaşlar parkta başından vurulmuş bir kişiyi görüp sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde bu kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Ölen kişinin Uzman Çavuş Turgay Külcü olduğu tespit edildi. Külcü'nün cenazesi, otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, dedektörle parkta boş kovan aradı.

Kaynak: DHA

Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Uzman Çavuş, parkta başından vurulmuş halde ölü bulundu - Son Dakika

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