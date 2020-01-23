Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve İŞKUR Gaziantep İl Müdürlüğü iş birliğinde "Çocuk Bakım Elemanı Yetiştirme Programı" olarak adlandırılan 'Uzman Teyze" protokolü imzalandı.



Gaziantep'te özellikle çalışan annelerin çocuklarını emin ellere emanet edebilmesini ve kadınlara istihdam sağlanmasını amaçlayan "Çocuk Bakım Elemanı Yetiştirme Programı" için protokol imzalandı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve İŞKUR Gaziantep İl Müdürlüğü iş birliğinde imzalanan ve "Uzman Teyze" olarak da adlandırılan projenin imza töreni Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.



Törene Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İŞKUR Gaziantep İl Müdürlüğü Siraç Ekin, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdür Vekili Halit Ateş ile çok sayıda kursiyer katıldı.



Törende açıklamalarda bulunan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Kadınların hem kariyer hem de çocuk yapabileceğini gösterebilmek için önemli bir çalışma yaptık. Bebek olduğu zaman bu bebeğin bakımı çok önemli. Dolayısıyla bizim çocuklarımızı çok iyi yetiştirmemiz gerekiyor. Bu yüzden anne yarısı dediğimiz uzman teyzelerle çocukların iyi yetişmesini ve iyi eğitim almasını sağlamamız lazım. Evlatlarımızın, bilgili, becerili emin ellerde olduğundan emin olmamız lazım. O yüzden bu meseleyi çok kıymetli buluyorum. Bu projenin hayata geçmesinde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bu bizim için bütün Türkiye'ye örnek olacak bir başlangıçtır.



Gaziantep İl Milli Eğitim Müdür Vekili Halit Ateş, protokolü imzalanan kurs hakkında bilgi vererek, "Bu kursumuzda şuan 75 tane bayan kursiyerimizi kaydettik. Bu arkadaşlarımıza dersler verilmeye başlandı. Bu kurs bittiğinde kursiyerler çocuklardaki gelişim dönemini ve bunun etkilerini, çocukların dil gelişimi, sosyal gelişimi, olumlu davranışların teşvik edilmesi, olumsuz davranışların önlenmesi gibi eğitimleri tamamlamış olacak" ifadelerini kullandı.



İŞKUR Gaziantep İl Müdürlüğü Siraç Ekin ise, "Çocuk gelişimi ve bakımında temel bilgiler ile etkinlikler konulu kursumuzun başlaması ve bu kursumuza 75 kadının iştirak etmesi bizim için çok anlamlı. Bu çalışmaya İŞKUR olarak bize düşen de kadın istihdamını her ortamda arttırmak olacak" diye konuştu.



Program, konuşmaların ardından protokolün imzalanması ile sona erdi. - GAZİANTEP