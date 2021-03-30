Gaziantep'te vakalar önlenemiyor, Vali Gül "tam kapanma" uyarısında bulundu - Son Dakika

Gaziantep'te vakalar önlenemiyor, Vali Gül "tam kapanma" uyarısında bulundu

30.03.2021 22:48

Gaziantep'te vakalar önlenemiyor, Vali Gül "tam kapanma" uyarısında bulundu Vali Gül, artan vakalar nedeniyle tam kapanmanın gelebileceğini söyleyerek uyardı İçişleri Bakanlığı talimatı ile Gaziantep'te hayata geçirilen kırmızı çizgi uygulamasında konuşan Gaziantep Valisi Davut Gül, korona...

Gaziantep'te vakalar önlenemiyor, Vali Gül "tam kapanma" uyarısında bulundu

Vali Gül, artan vakalar nedeniyle tam kapanmanın gelebileceğini söyleyerek uyardı

GAZİANTEP - İçişleri Bakanlığı talimatı ile Gaziantep'te hayata geçirilen kırmızı çizgi uygulamasında konuşan Gaziantep Valisi Davut Gül, korona virüs ile ilgili tam kapanmanın gelebileceğini söyleyerek, uyarılarda bulundu.

Gaziantep Valisi Davut Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla Türkiye'de eş zamanlı olarak uygulamaya geçirilen ve Gaziantep'te de gerçekleştirilen yaya geçitlerine kırmızı çizgi etkinliğine katıldı. Burada polis ve öğrencilerle birlikte yaya geçitlerine kırmızı çizgi çizerek araç sürücülerine yönelik mesaj veren Gül, "Bu günde İç işleri bakanımız Süleyman Soylu'nun talimatıyla tüm Türkiye'de eş zamanlı olarak yayaların kırmızı çizgimiz olduğuna dair bir mesaj vermek istiyoruz. Şimdi arkadaşlarımızla birlikte, yaya geçidine kırmızı bir çizgi çekeceğiz ve bu kırmızı çizgimizi de bütün Gaziantep'e bütün Türkiye'ye ilan etmiş olacağız" dedi.

Vali Gül, gazetecilerin kısıtlamalarla ilgili soru üzerine ise her geçen gün daha da endişelendiren korona virüs tablosu ile ilgili bilgiler vererek, uyarılarda bulundu. Tam kapanmanın gelebileceğini belirten Gül, "Rakamlar ilk açıklandığında biz ilk 100 binde 27'lilerdeydik. Sonra da 100 binde 100'lerin üzerine çıktık. Sarı ile başladık, turuncuyla devam ettik ve maalesef kırmızı listeye girdik. Dün akşam alınan kararlar var. Bu kararları da Gaziantep'te en iyi şekilde uygulamaya çalışıyoruz. Sorun küresel bir hastalık var. Bununla baş edebilmek için de bireysel tedbir işin yüzde 90'lık kısmı. Kurallara uymazsak, vaka sayılarımız artarsa da şu an yüzde 50 ile çalışan yeme, içme mekanlarımız başta olmak üzere birçok esnaf yeni tedbirlerle karşılaşabilir. Benim 2 buçuk milyon Gaziantep'te yaşayan her bir hemşehrimden istirhamım başkalarının uymasını istedikleri kurallara kendileri de uysunlar" diye konuştu.

Gaziantep'te vakalar önlenemiyor, Vali Gül tam kapanma uyarısında bulundu
Gaziantep'te vakalar önlenemiyor, Vali Gül tam kapanma uyarısında bulundu
Gaziantep'te vakalar önlenemiyor, Vali Gül tam kapanma uyarısında bulundu
Gaziantep'te vakalar önlenemiyor, Vali Gül tam kapanma uyarısında bulundu

İçişleri Bakanlığı, Süleyman Soylu, Gaziantep, Türkiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te vakalar önlenemiyor, Vali Gül 'tam kapanma' uyarısında bulundu - Son Dakika


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