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GAZİANTEP'TE VAKALARIN YÜZDE 80'İ, 15 İLE 45 YAŞ ARALIĞINDA - Son Dakika

GAZİANTEP'TE VAKALARIN YÜZDE 80'İ, 15 İLE 45 YAŞ ARALIĞINDA

01.10.2021 09:30

GAZİANTEP İl Sağlık Müdürü Ümit Mutlu Tiryaki, kentteki vakaların yüzde 80'ini 15 ile 45 yaş arasındaki kişilerin oluşturduğunu açıkladı.

GAZİANTEP İl Sağlık Müdürü Ümit Mutlu Tiryaki, kentteki vakaların yüzde 80'ini 15 ile 45 yaş arasındaki kişilerin oluşturduğunu açıkladı.

İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı 'aşı timleri', hem telefonla ulaşarak hem de ev ev gezerek, ön yargısı olan ya da tereddüt yaşayanları bilgilendirerek, aşı olmaya ikna ediyor. Kentteki vaka oranlarının 100 binde 215'lerde olduğunu söyleyen İl Sağlık Müdürü Tiryaki, ilk doz aşılamanın yüzde 85 civarında olduğu kentte, yoğun bakımda tedavi gören hastaların yüzde 80'inin aşısız ya da tek doz aşı yaptıranlardan oluştuğunu belirtti.

Aşılama oranının her geçen gün arttığını dile getiren İl Sağlık Müdürü Tiryaki, ikinci doz aşılamada oranın yüzde 60 olduğunu belirtip, "Hedefimiz de ikinci doz aşıda da kısa süre içerisinde yüzde 80'ler seviyesine çıkmak. Yeni dönemde farklı bir uygulamaya daha gireceğiz. Özellikle okullarımızda aşılama faaliyetleri yapmayı planlıyoruz. 12-18 yaş aralığında anne ve babanın izni gerekiyor. Bu izinler alındıktan sonra okullarda aşı çalışmalarına başlayacağız. İlimizdeki aşı sayısını bu şekilde arttırmayı planlıyoruz. İlimizde öğretmenlerin aşılanma oranları da çok iyi. Şu anda sadece 100 civarı öğretmenimizin aşılanmadığını biliyoruz. Yakın zamanda onların da aşılama çalışmaları tamamlanacak" dedi.

YOĞUN BAKIM DOLULUK ORANI YÜZDE 70

Yoğun bakımlarda doluluk oranının yüzde 70 olduğunu kaydeden Tiryaki, "Yoğun bakım doluluk oranlarımız özel ve kamu hastanelerinin tamamında baktığımızda yüzde 70'lere kadar düşmüş durumda. Servislerdeki doluluk oranlarımız da şu anda yüzde 35'lerde. Şu an için çok korkulacak bir durumumuz yok ancak bu tedbirin elden bırakılacağı anlamına gelmez. Hijyene, sosyal mesafeye, maske kullanımına özen göstermek zorundayız. En önemlisi de aşımızı yaptırmak zorundayız" diye konuştu.

Ümit Mutlu Tiryaki, koronavirüs nedeniyle hastanelerde tedavi görenlerin genç ve orta yaştaki kişilerden oluştuğunu kaydetti. Hastanede yatanların yüzde 80'ini aşısız ya da tek doz aşı yaptırmış kişilerin oluşturduğunu belirten Tiryaki, "Geçen yıl hastanede tedavi gören hastaların çoğunluğu 50 yaş ve üzerinde kümeleniyordu ancak şu anda 100 vakanın 80'inin 15 ile 45-50 yaş aralığında olduğunu görüyoruz. Bunun için genç ve orta yaş grubunun aşılarını yaptırmalarını ve kurallara uymalarını tavsiye ediyoruz" dedi.

İl Sağlık Müdürü Tiryaki, yapılan araştırmalarla da gebelerin aşı olmalarında herhangi bir sakınca olmadığının görüldüğünü belirterek, hamileleri aşı olmaya davet etti.

GAZİANTEP'TE VAKALARIN YÜZDE 80'İ, 15 İLE 45 YAŞ ARALIĞINDA
GAZİANTEP'TE VAKALARIN YÜZDE 80'İ, 15 İLE 45 YAŞ ARALIĞINDA
GAZİANTEP'TE VAKALARIN YÜZDE 80'İ, 15 İLE 45 YAŞ ARALIĞINDA
GAZİANTEP'TE VAKALARIN YÜZDE 80'İ, 15 İLE 45 YAŞ ARALIĞINDA
GAZİANTEP'TE VAKALARIN YÜZDE 80'İ, 15 İLE 45 YAŞ ARALIĞINDA

İl Sağlık Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürü, COVIRAN Bereket, Ümit Mutlu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel GAZİANTEP'TE VAKALARIN YÜZDE 80'İ, 15 İLE 45 YAŞ ARALIĞINDA - Son Dakika


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SON DAKİKA: GAZİANTEP'TE VAKALARIN YÜZDE 80'İ, 15 İLE 45 YAŞ ARALIĞINDA - Son Dakika
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