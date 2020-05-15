Gaziantep'te Vakıflar Haftası kutlandı - Son Dakika

Gaziantep'te Vakıflar Haftası kutlandı

GAZİANTEP Vakıflar Bölge Müdürü İsa Güven, düzenlediği basın toplantısıyla Vakıflar Bölge Müdürlüğü olarak yaptıkları çalışmaları anlattı.

Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürü İsa Güven, 11-17 Mayıs Vakıflar Haftası nedeniyle basın toplantısı düzenledi. Türkiye genelinde olduğu gibi Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğü olarak koronavirüs nedeniyle sosyal medya üzerinden etkinlikler yaptıklarını belirterek, '2020 yılı tüm Dünyada ve Ülkemizde devam eden coronavinüs salgınından dolayı sosyal medya aracılığıyla Vakıf Haftası gerçekleştirilecektir' dedi.

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından Gaziantep'te vakıflara bağlı olarak çalışan iş yerlerinden 3 ay boyunca kira almayacaklarını ifade eden Güven, şöyle konuştu:

" Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından ülke genelinde yarışmalar, sergiler, sempozyumlar gibi etkinlikler düzenlenen haftada, vakıf bilincinin gelişimine katkı sağlanması hedeflenmektedir. 2020 yılı tüm Dünyada ve Ülkemizde devam eden coronavirüs salgınından dolayı sosyal medya aracılığıyla Vakıf Haftası gerçekleştirilecektir. Bölge Müdürlüğümüz sorumluluk alanında bulunan Gaziantep, Kilis ve Kahramanmaraş illerimizde 2006-2020 yılları arasında vakıf eserlerimizin yaşatılması ve korunarak geleceğe kazandırılması amacıyla cami, han, hamam ve bedestenler onarılmıştır. İş merkezi yatırımlarıyla birlikte toplam 150 milyon lira harcanmıştır. Hali hazırda 10 projemiz de devam etmektedir. Vakıflar Bölge müdürlüğüne ait kapalı çarşılar, kafe, restoran, gibi salgın nedeniyle kapatılan yerlerden kira almıyoruz. Hiçbir şekilde faiz işlemi yapılmayacak. Vatandaşlarımızın yanındayız."