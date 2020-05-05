Gaziantep'te vatandaşlar çarşıya akın etti - Son Dakika

Gaziantep'te vatandaşlar çarşıya akın etti
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın normalleşme sürecinin başlayacağını müjdelemesinin ardından Gaziantep'te çarşı ve pazarlar yeniden doldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın normalleşme sürecinin başlayacağını müjdelemesinin ardından Gaziantep'te çarşı ve pazarlar yeniden doldu.
Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı illerden olan Gaziantep'te kısıtlamanın sona ermesinin ardından ilk iki gün boyunca kentteki çarşı ve sokaklar dolup taştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın normalleşme sürecinin başlayacağı müjdesinin ardından, günlerdir evlerinden çıkmayan vatandaşlar hem günlük hem de Ramazan ayı nedeniyle ihtiyaçlarını temin etmek amacıyla çarşı ve sokaklara çıktı. Çarşılardaki vatandaşlardan bir kısmının sosyal mesafe ve maske kullanımı gibi kurallara dikkat etmediği görülürken bazılarının ise bu kurallara uymadığı gözlendi. - GAZİANTEP
Haber Yayın Tarihi: 05.05.2020 04:03 Kaynak: İHA
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