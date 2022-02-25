Gaziantep'te vatandaşlar Kudüs için toplandı - Son Dakika

Gaziantep'te Peygamber Sevdalıları Vakfı tarafından Dünya Kudüs Haftası nedeniyle basın açıklaması yapıldı.

Ulu Camii önünde toplanan grup adına konuşan Abdulhakim Övet, Kudüs davasının ümmetin tüm unsurlarının ortak davası olduğunu belirtti.

Kudüs davasının ümmetin ortak davası olduğunu vurgulayan Övet, "Kudüs ümmeti izzete götürecek, vahdeti sağlayacak, ümmetin en şedit düşmanını zillete mahkum edecek davadır. Kudüs'e sahip çıkmak, Kudüs'ü gündeme getirmek, Kudüs'ün kurtuluşu için çalışmak bütün Müslümanlara farzdır. Kudüs ümmetin, namus davasıdır. Kur'an'ın ifadesiyle ümmetin en büyük düşmanı Siyonistlerin işgali altında bulunan ilk kıblemizin özgür kılınması boynumuzun borcudur. " ifadelerini kullandı.

Açıklamanın ardından grup, "Kudüs bizimdir; bizim kalacak", "Kudüs ümmetin kalbidir" ve "Kudüs ümmetin göz bebeğidir" şeklinde sloganlar atarak sık sık tekbir getirdi.

Basın açıklamasına, HÜDA PAR Gaziantep İl Başkanı Faruk Göçer, Peygamber Sevdalıları Vakfı Gaziantep İl Koordinatörü Mehmet Taş, Mustazaflar Cemiyeti Gaziantep İl Temsilcisi Müslüm Yıldız, Memur-Sen Genel Başkan Vekili ve Diyanet-Sen Gaziantep Şube Başkanı Müslüm Göral, TÜGVA Gaziantep Şube Başkanı Mahmud Tekin ve vatandaşlar katıldı.