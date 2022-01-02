Gaziantep'te vatandaşlar, sığırcıkların dansını ilgiyle izledi - Son Dakika

Gaziantep'te gökyüzünde dans edercesine birbirinden ilginç hareketler yapan sığırcık kuşları, güzel görüntü oluşturdu.
Kuşların göç rotasında bulunan Gaziantep'te binlerce sığırcık akşam üzeri kent semalarında görüldü.
Gökyüzünde dans edercesine uçan kuşlar, yaptıkları değişik hareketlerle ilgi çekti.
Sığırcık kuşları daha sonra Gazimuhtar Paşa Bulvarı'ndaki ağaçlara kondu.
Bazı vatandaşlar sığırcık kuşlarının oluşturduğu güzel görüntüleri cep telefonlarıyla kaydetti.
Kaynak: AA
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