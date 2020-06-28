Gaziantep'te vatandaşlara maske uyarısı - Son Dakika

Yeni tip korona virüsün ardından birçok ilde maske zorunluluğu getirildi. Maske zorunluluğunun olduğu illerden Gaziantep'te de bir zabıta, trafikte kırmızı ışıkta duran araçlarda maske kontrolü yaptı.

Maskeyi tam takmayanlar ve hiç takmayanları uyaran zabıta, sokakta olan vatandaşlardan da hem sosyal mesafe hem de maske kuralına uyulmasını istedi. Yeni normaller ile hayatı daha kontrollü şekilde devam ettirmek için atılan birçok adımdan olan sosyal mesafe ve maske kurallarında taviz verilmemesi için çalışmalar sürüyor. Vatandaş ve trafik yoğunluğunun yaşandığı bölgelerde polis ve zabıta ekipleri trafik ışıklarında duran araçların sürücülerini ve vatandaşları uyararak, sosyal mesafeye dikkat etmelerini ve maske kullanmalarını istedi.

YKS esnasında Gaziantep Lisesinde görev yapan zabıta memuru kırmızı ışıkta duran araçlarda maske kontrolü yaptı. Zabıta, maskeyi tam takmayanlara ve hiç takmayanlara uyarılarda bulundu. - GAZİANTEP