Gaziantep'te vatandaşlara maske uyarısı - Son Dakika

Gaziantep'te vatandaşlara maske uyarısı

Gaziantep'te vatandaşlara maske uyarısı Zabıtalar vatandaşları tek tek uyarıyor Yeni tip korna virüsün ardından birçok ilde maske zorunluluğu getirildi.

Gaziantep'te vatandaşlara maske uyarısı

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Zabıtalar vatandaşları tek tek uyarıyor

GAZİANTEP - Yeni tip korna virüsün ardından birçok ilde maske zorunluluğu getirildi. Maske zorunluluğun yalandığı illerden biri olan Gaziantep'te de bir zabıta trafikte kırmızı ışıkta duran araçlarda maske kontrolü yaptı.

Maskeyi tam akmayanlar ve hiç takmayanları uyaran zabıta sokakta olan vatandaşlar ise hem sosyal mesafe hem de maske kuralına uyulmasını istedi. Yeni normaller ile hayatı daha kontrollü şekilde devam ettirmek için atılan birçok adımdan olan sosyal mesafe ve maske kurallarında taviz verilmemesi için çalışmalar sürüyor. Vatandaş ve trafik yoğunluğunun yaşandığı bölgelerde polis ve zabıta ekipleri tarfik ışıklarında duran araçların sürücülerini ve vatandaşları uyararak, sosyal mesafeye dikkat etmelerini ve maske kullanmalarını istedi.

YKS Sınavı esnasında Gaziantep Lisesinde görev yapan zabıta memuru kırmızı ışıkta duran araçlarda maske kontrolü yaptı. Zabıta, maskeyi tam takmayanlar ve hiç takmayanlara uyarılarda bulundu.

Gaziantep, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 15:27 Kaynak: İHA

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