Zanlının adresinde yapılan aramada ise çok sayıda sahte polis kimliği ve basın kartları, telsiz, kelepçe ve kesici aletler ele geçirildi.

Kaynak: AA

Terörle Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Gaziantep'te vatandaşlara sahte polis kimliği gösteren şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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