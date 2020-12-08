Gaziantep'te vegan baklava üretildi - Son Dakika

Gaziantep'te vegan baklava üretildi

08.12.2020 08:27
Gaziantep'te vegan baklava üretildi, System.String[]

GAZİANTEP'te baklava ustası Ömer Çelebioğulları, içerisinde hiçbir hayvan katkısı bulunmayan 'vegan baklava' ürettiklerini söyledi.

GAZİANTEP'te baklava ustası Ömer Çelebioğulları, içerisinde hiçbir hayvan katkısı bulunmayan 'vegan baklava' ürettiklerini söyledi. Çelebioğulları, rengi ve görüntüsü ile klasik baklavadan farklı olmayan vegan baklavaya talebin fazla olduğunu ifade etti.

Gastronomi kenti Gaziantep'te faaliyet gösteren bir baklava firması tarafından satışa çıkarılan vegan baklava, beğenildi. İçerisinde hiçbir hayvan katkısı bulunmayan ve Hindistan cevizi yağı, yumurta özüyle hazırlanan vegan baklavaya talep son dönemde arttı. Hayvan ürünlerini tüketmeyen insanların da artık baklavanın tadına bakabileceğini ifade eden baklava ustası Ömer Çelebioğulları, "İnovasyon ürün olarak vegan baklava yaptık. Pandemi nedeniyle süreç biraz uzadığı için taleplerin birçoğuna yetişmemiz lazım. Burada müşterilerimizin bazen vejetaryen olduklarını gördük onun için vegan baklava çıkartmaya başladık. Şu anda talepler aşırı yüksek olduğu için imalatını ve ocağını ayırdık. Vegan baklava çıkartmaya başladık. Şimdi normal baklavadan farkı olarak içerisinde tereyağı yok. Biz bunun içine Hindistancevizi yağı kullanıyoruz. Hamurda süt ve yumurta yok. Biz bunları gerçekten zahmetle zor bir şekilde yapıyoruz. Çünkü normal baklavaya nazaran hamurda yumurta olmadığı için açımı zor oluyor. Elinizden geldiği kadar daha incelikle itinayla açmanız gerekiyor. Zor aşamaları var ama bizim her zaman dediğimiz gibi hedefimiz, tercihini vegandan yana kullanan insanlara bütün baklavanın tadına baktırmak istiyoruz" diye konuştu.

İKİ YILLIK AR-GE ÇALIŞMASININ ARDINDAN ÜRETTİKTalebin çok fazla olduğunu ve bu kadar ilgi beklemediklerini belirten Çelebioğulları, vegan baklavanın normalden daha zor yapıldığını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Geri dönüşler çok olumlu biz çok memnun kaldık. Onun için biz bunun üretimini devam ettiriyoruz. Hayvan ürünleri kullanmadıkları için baklavayı yemek istemeyenler vardı biz bunun için vegan baklavayı iki yıl AR-GE çalışmasının ardından çıkarttık. Gönül rahatlığıyla Gaziantep'ten gelip baklavalarını alabilirler, istedikleri zaman Türkiye'nin her yerine gönderebiliyoruz."


Gaziantep'te vegan baklava üretildi
Gaziantep'te vegan baklava üretildi
Gaziantep'te vegan baklava üretildi
Gaziantep'te vegan baklava üretildi
Gaziantep'te vegan baklava üretildi
Gaziantep'te vegan baklava üretildi
Gaziantep'te vegan baklava üretildi
Gaziantep'te vegan baklava üretildi
Gaziantep'te vegan baklava üretildi
Gaziantep'te vegan baklava üretildi

Hindistan cevizi yağı, Araştırma Geliştirme, Gastronomi, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Gaziantep'te vegan baklava üretildi - Son Dakika


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