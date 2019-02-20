Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te Veli ve Öğretmenlerden Kan Bağışı

Gaziantep'te Veli ve Öğretmenlerden Kan Bağışı

1 saat önce

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir okulun düzenlediği kan bağışı kampanyasına öğretmenler ve veliler yoğun ilgi gösterdi.

Gaziantep'te Veli ve Öğretmenlerden Kan Bağışı, System.String[]
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir okulun düzenlediği kan bağışı kampanyasına öğretmenler ve veliler yoğun ilgi gösterdi.


İslahiye 75. Yıl İlk ve Ortaokulu öğretmenleri ile veliler, okulun başlattığı kan bağışı kampanyasına destek vererek Dr. Yunus Uyar gözetimindeki Türk Kızılayı gezici ekibine kan bağışında bulundu.

Okulun konferans salonunda kurulan istasyonda düzenlenen kampanyaya, bazı veliler çocuklarıyla katıldı.


İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çetin, beraberinde şube müdürleriyle Kızılay yetkililerinin kan bağışı bilgilendirmesini izledi.

Kan bağışının önemine değinen yetkililer, Tarım ve Orman Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığıyla ortak çalıştıklarını belirtti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çetin, kampanya düzenleyen okul yönetimine, kan bağışına destek veren velilerle öğretmenlere teşekkür etti.


Öğrenci velilerinden Mehmet Yıldız ise kana herkesin, her zaman ihtiyaç duyabileceğini belirtti.


Kampanyayla 42 ünite kan toplandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 10:46 Kaynak: AA

Gaziantep, Güncel
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