Gaziantep'te Veli ve Öğretmenlerden Kan Bağışı

Gaziantep
'in İslahiye
ilçesinde bir okulun düzenlediği kan bağışı kampanyasına öğretmenler ve veliler yoğun ilgi gösterdi.
İslahiye 75. Yıl İlk ve Ortaokulu öğretmenleri ile veliler, okulun başlattığı kan bağışı kampanyasına destek vererek Dr. Yunus Uyar gözetimindeki Türk Kızılayı
gezici ekibine kan bağışında bulundu.
Okulun konferans salonunda kurulan istasyonda düzenlenen kampanyaya, bazı veliler çocuklarıyla katıldı.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çetin
, beraberinde şube müdürleriyle Kızılay yetkililerinin kan bağışı bilgilendirmesini izledi.
Kan bağışının önemine değinen yetkililer, Tarım ve Orman Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı
ve Milli Eğitim Bakanlığıyla ortak çalıştıklarını belirtti.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çetin, kampanya düzenleyen okul yönetimine, kan bağışına destek veren velilerle öğretmenlere teşekkür etti.
Öğrenci velilerinden Mehmet Yıldız
ise kana herkesin, her zaman ihtiyaç duyabileceğini belirtti.
Kampanyayla 42 ünite kan toplandı.