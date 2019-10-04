Gaziantep'te veliden okul müdürü ve öğretmene darp

Gaziantep'te bir okul müdürü ve öğretmen, bir öğrenci velisi tarafından darp edildi. Saldırı anı okuldaki güvenlik kameralarına yansırken, saldırıya tepki gösteren öğrenciler, öğretmenler ve veliler oturma eylemi yaptı.



Edinilen bilgiye göre, olay dün öğleden sonra Şehitkamil ilçesindeki Sebiha Rıfat Kaleoğlu Ortaokulunda meydana geldi. İddiaya göre, okulda eğitim gören zihinsel engelli bir öğrenciyi rahatsız eden başka bir öğrenci okul idaresi tarafından uyarıldı. Çocuğunun okul idaresi tarafından uyarılmasına kızan öğrenci velisi Erdinç K. okulu basarak müdür Fatih Şahin'e sehpa fırlatıp, darp etti. Şahıs, kendisini sakinleştirmeye çalışan bir kadın öğretmene de saldırarak okuldan ayrıldı. Saldırganın okul müdürünün odasına girişi ile diğer öğretmene saldırma anı ise okuldaki güvenlik kameralarına yansıdı. Bu anlarda çocukların panikle sağa sola kaçışması ise dikkat çekti.



Yaşanan olaya tepki gösteren öğrenciler, veliler ve öğretmenler okulda oturma eylemi yaparak saldırıyı kınadı. Öğrenciler, okul bahçesindeki eylemde müdür Fatih Şahin lehine sloganlar attı.



"Toplumun ayaklarının altındaki halı kayıyor"



Saldırıya tepki göstererek okul müdürü Fatih Şahin'e geçmiş olsun ziyaretinde bulunan Memur-Sen Gaziantep İl Başkanı Ahmet Gök, "Toplumda şiddet eğitimcilere kadar uzanıyorsa toplumun ayaklarının altındaki halı kayıyor demektir. Bir öğrenci velisinin gelip hiçbir şey demeden, konuşmadan okul müdürüne bir saldırısı var. Okul müdürümüz velinin derdinin ne olduğunu bile anlamadan bir saldırıya maruz kalmış ve darp edilmiş. Biz bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Burada da tepki amaçlı tamamen bir veli organizasyonu var. Çünkü çocuklarının gözü önünde öğretmenleri saldırıya uğramış durumda. Biz bu saldırıyı lanetliyoruz. Konu ile ilgili şikayetler de yapıldı zaten. Biz de bunun takipçisi olacağız. İnşallah gereken ne ise yapılır" diye konuştu.



Öte yandan olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. - GAZİANTEP