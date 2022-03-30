Gaziantep'te veliler arasındaki silahlı kavgada bir kişi yaralandı - Son Dakika
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Gaziantep'te veliler arasındaki silahlı kavgada bir kişi yaralandı

30.03.2022 16:59

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde öğrenciler arasındaki tartışmaya velilerin karışması sonucu çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde öğrenciler arasındaki tartışmaya velilerin karışması sonucu çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 15 Temmuz Mahallesi'nde Aslı Alevli İlkokulu'nda eğitim gören bir grup öğrenci arasında tartışma çıktı. Bunun üzerine okula gelen veliler de okul önünde tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bir kişi, tabancayla öğrenci velisi Selçuk Ç'ye (45) ateş açtı.

Hafif yaralanan Selçuk Ç, ambulansla kaldırıldığı Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, olayla ilgili zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gaziantep'te veliler arasındaki silahlı kavgada bir kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziantep'te veliler arasındaki silahlı kavgada bir kişi yaralandı - Son Dakika
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