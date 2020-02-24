Gaziantep'te vergi haftası heyecanı - Son Dakika
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Gaziantep'te vergi haftası heyecanı

6 saat önce

31. Vergi haftası kutlamaları Gaziantep'te çeşitli törenlerle kutlanmaya başlandı.

Gaziantep'te vergi haftası heyecanı, System.String[]

31. Vergi haftası kutlamaları Gaziantep'te çeşitli törenlerle kutlanmaya başlandı.


Kamuoyunun dikkatini vergi konusuna çekmek için, 1990 yılından bu yana her yıl Şubat ayının son haftasında düzenlenen "Vergi Haftası" kutlamaları Gaziantep 15 Temmuz demokrasi meydanında Atatürk anıtına çelenk bırakılmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından günün anlam ve önemine yönelik bir konuşma gerçekleştiren Gaziantep Vergi Dairesi Başkanı Halil Tekin, verginin toplumun tüm kesimlerine yaygınlaştırılması ve kayıt dışı ekonominin önlenmesi gerektiğinin belirtti. Vergi haftası etkinliklerinin, vergi bilincinin geliştirilmesi ve kayıt dışılığın azaltılması konusunda katkı sağladığını belirten Gaziantep Vergi Dairesi Başkanı Halil Tekin, "Her yıl Şubat ayının son haftası vergi haftası olarak kutlanmaktadır. Bu yıl vergi dairesi başkanlığımız tarafından 31.'si düzenlenen vergi haftası etkinlikleri sayesinde vergi bilincinin geliştirilmesi ve kayıt dışılığın azaltılması konusunda hassasiyetleri her geçen gün artan vatandaşlarımıza teşekkürü bir burç biliyorum. Vergi haftası kapsamında düzenlenen çeşitli etkinliklerle kamuoyunda verginin doğru olarak algılanması farkındalığın sağlanması ve vergi ahlakının oluşturulması gayretiyle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu etkinliklerde hedeflenen amacın gerçekleşmesi uzun bir süreci gerektirmektedir. Hepimizin bildiği bir başka hususta verginin toplumun tüm kesimlerine yaygınlaştırılamadığı ve kayıt dışı ekonomi önlenemediği müddetçe kamu harcamalarının finansmanlarında kullanılan diğer araçların bütçe ekonomi üzerinde olumsuz etkilere sebep olacaktır. Vergi gelirlerinin ülkemiz ekonomisi için son derece önemli olması nedeniyle sanayi ve ticaret alanında önde gelen şehirlerden olan Gaziantep'imiz için bu sorumluluğumuz bir kat daha artmaktadır" diye konuştu. - GAZİANTEP

Vergi Haftası, Halil Tekin, Gaziantep, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 11:45 Kaynak: İHA
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