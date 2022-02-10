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Gaziantep'te yaban hayvanları için doğaya 1,5 ton yem bırakıldı - Son Dakika

Gaziantep'te yaban hayvanları için doğaya 1,5 ton yem bırakıldı

10.02.2022 13:54
Gaziantep'te yaban hayvanları için doğaya 1,5 ton yem bırakıldı

Gaziantep'te kış nedeniyle beslenmekte zorluk çeken yaban hayvanları için doğaya 1,5 ton yem bırakıldı.

Gaziantep'te kış nedeniyle beslenmekte zorluk çeken yaban hayvanları için doğaya 1,5 ton yem bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Gaziantep Şube Müdürlüğü ekipleri, karla kaplanan doğada yiyecek bulmakta güçlük çeken hayvanlar için çalışma başlattı.

Bu kapsamda Toros Dağları Devlet Avlağı, İslahiye ilçesindeki kırsal mahalleler ile Nurdağı ilçesine bağlı Hamidiye Göleti'ne giden ekipler, yaban hayvanlarının yaşadığı ve kar kalınlığının yer yer bir metreyi bulduğu bölgelere ulaştı.

Arazide zorlukla ilerleyen görevliler, belirlenen alanlara 1,5 ton yem bıraktı.

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Doğa Koruma ve Milli Parklar, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gaziantep'te yaban hayvanları için doğaya 1,5 ton yem bırakıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziantep'te yaban hayvanları için doğaya 1,5 ton yem bırakıldı - Son Dakika
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