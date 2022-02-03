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GAZİANTEP - Yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı - Son Dakika

GAZİANTEP - Yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

03.02.2022 13:21
GAZİANTEP - Yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü (DKMP), İlçe Jandarma Komutanlığı ve İslahiye Belediyesi zabıta ekiplerince, Çerçili Mahallesi kırsalında kış şartları nedeniyle doğada yiyecek bulamayan yaban hayvanları için çalışma başlattı.

Ekipler tarafından belirlenen kırsal bölgelere yaklaşık 500 kilogram doğaya yem bırakıldı.

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Gaziantep, Hisarcık, İslahiye, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GAZİANTEP - Yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı - Son Dakika


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