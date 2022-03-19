Gaziantep'te yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı - Son Dakika
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Gaziantep'te yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

19.03.2022 15:51
Gaziantep'te yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde, olumsuz hava şartları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde, olumsuz hava şartları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü (DKMP) ekipleri, İslahiye ilçesine bağlı Huzurlu Yaylası, Kozdere ve Fevzipaşa Mahallesi kırsal alanları ile Nurdağı ilçesine bağlı Gökçedağ ve Hamidiye Mahallesi kırsalında yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.

Ekipler, yemleme çalışmalarının devam edeceğini bildirdi.

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Doğa Koruma ve Milli Parklar, Gaziantep, Hamidiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gaziantep'te yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı - Son Dakika


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