Gaziantep'te silahlı kavga: 2'si ağır 4 yaralı - Son Dakika
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Gaziantep'te silahlı kavga: 2'si ağır 4 yaralı

27.08.2022 14:14
Gaziantep'te silahlı kavga: 2'si ağır 4 yaralı

Gaziantep'te yabancı uyruklu iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Gaziantep'te yabancı uyruklu iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Kavga, öğle saatlerinden sonra Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Sanayi Mahallesi 15 Nolu Cadde'deki bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, yabancı uyruklu iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Pompalı tüfek, tabanca ve bıçakların da kullanıldığı kavga sonrası 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

2 yaralının durumu kritik

Yaralılar, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Yusuf Deploni ile ismi öğrenilemeyen bir başka yaralının durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Kavga sonrası olay yerinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri, kaçan zanlıları yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. - GAZİANTEP

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Kaynak: İHA

Şehitkamil, Gaziantep, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te silahlı kavga: 2'si ağır 4 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te silahlı kavga: 2'si ağır 4 yaralı - Son Dakika
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