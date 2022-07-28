Gaziantep'te yabancı uyruklu kişileri zorla tutan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Gaziantep'te yabancı uyruklu kişileri zorla tutan zanlı tutuklandı

28.07.2022 16:22
Gaziantep'te yabancı uyruklu kişileri zorla tutan zanlı tutuklandı

Gaziantep'te ülkeye yasa dışı yollarla girdiği belirlenen üç yabancı uyrukluyu zorla bir evde tuttuğu iddiasıyla gözaltına alınan iki zanlıdan biri tutuklandı.

Gaziantep'te ülkeye yasa dışı yollarla girdiği belirlenen üç yabancı uyrukluyu zorla bir evde tuttuğu iddiasıyla gözaltına alınan iki zanlıdan biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, ülkeye illegal yollarla girdiği tespit edilen 3 yabancı uyruklu kişinin zorla bir evde tutulduğu tespit edildi.

Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, 3 yabancı uyrukluyu zorla tuttuğu gerekçesiyle M.Ö. ve E.E.Ö'yü gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan E.E.Ö çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kaynak: AA

Gaziantep, Göçmen, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te yabancı uyruklu kişileri zorla tutan zanlı tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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