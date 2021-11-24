Gaziantep'te yağma sanığına 19 yıl 3 ay hapis - Son Dakika

Gaziantep'te yağma iddiasıyla yargılanan sanık, 19 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, başka suçtan tutuklu bulunan sanık Mehmet Y. ile avukatı katıldı.

Sanık, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek müştekileri tanımadığını ve hakkında verilen ifadelerin gerçeği yansıtmadığını öne sürdü.

Duruşma savcısı, sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Mehmet Y'ye "nitelikli yağma" suçundan 11 yıl, "nitelikli yağmaya teşebbüs" suçundan 5 yıl 6 ay ve "yaralama" suçundan 2 yıl 9 ay hapis cezası verdi.

Sanığın sabıkalı geçmişini dikkate alarak indirim yapılmasına yer olmadığına hükmeden heyet, sanığın tutuklanmasına hükmetti.

Merkez Şahinbey ilçesi Yavuzlar Caddesi'nde 12 Nisan 2018'de Mehmet Y. tabanca zoruyla bir kişinin parasını aldığı, cep telefonu ve cüzdanını almaya çalıştığı kişiyi de yaraladığı iddiasıyla yakalanmıştı.