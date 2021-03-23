Gaziantep'te yağmur etkili oluyor - Son Dakika

Gaziantep'te yağmur etkili oluyor
23.03.2021 21:22
Gaziantep'te yağmur etkili oluyor Gaziantep'te sabah saatlerinde başlayan yağmur etkisini sürdürerek devam ediyor.
Gaziantep'te yağmur etkili oluyor
GAZİANTEP - Gaziantep'te sabah saatlerinde başlayan yağmur etkisini sürdürerek devam ediyor. Bazı vatandaşların hazırlıksız yakalandığı yağış vatandaşlara ve sürücülere zor anlar yaşattı.
Gaziantep'te başlayan yağmur etkisini sürdürüyor. Sabah saatlerinde başlayan yağmur şiddetini artırarak devam ediyor. Bazı vatandaşların hazırlıksız yakalandığı yağmur, vatandaşlara ve sürücülere zor anlar yaşattı. Vatandaşların yağmurdan korunmak için taksilere binmesi dikkat çekerken, yağışın Cuma gününe kadar devam etmesi bekleniyor.
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