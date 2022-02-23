Gaziantep'te yakalanan 14 firari hükümlü cezaevine teslim edildi - Son Dakika
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Gaziantep'te yakalanan 14 firari hükümlü cezaevine teslim edildi

23.02.2022 11:06
Gaziantep'te yakalanan 14 firari hükümlü cezaevine teslim edildi

Gaziantep'te çeşitli suçlardan haklarında 5 aydan 19 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezası 14 firari hükümlü yakalandı.

Gaziantep'te çeşitli suçlardan haklarında 5 aydan 19 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezası 14 firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda teknik ve fiziki takip yapan ekipler, haklarında 5 aydan 19 yıla kadar hapis cezası bulunan 14 hükümlüyü yakaladı.

Hükümlüler emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

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Asayiş Şube Müdürlüğü, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gaziantep'te yakalanan 14 firari hükümlü cezaevine teslim edildi - Son Dakika


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