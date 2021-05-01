GAZİANTEP - Yakalanan 3 kapkaç şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

Gaziantep'te iki kapkaç olayıyla ilgili gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, polis ekipleri, merkez Şahinbey ilçesi Cemal Gürsel ve Esentepe mahallelerinde biri tekerlekli sandalyedeki vatandaştan olmak üzere iki kapkaç olayıyla ilgili çalışma başlattı.

Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, olayı gerçekleştirdiği belirlenen 3 şüpheliyi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.