Gaziantep'te yakalanan 4 kapkaç şüphelisinden 2'si tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gaziantep'te yakalanan 4 kapkaç şüphelisinden 2'si tutuklandı - Son Dakika

Gaziantep'te yakalanan 4 kapkaç şüphelisinden 2'si tutuklandı

6 saat önce

Gaziantep'te güvenlik kamerası kayıtlarından kimlikleri tespit edilerek yakalanan 4 kapkaç zanlısından 2'si tutuklandı.

Gaziantep'te yakalanan 4 kapkaç şüphelisinden 2'si tutuklandı, System.String[]

Gaziantep'te güvenlik kamerası kayıtlarından kimlikleri tespit edilerek yakalanan 4 kapkaç zanlısından 2'si tutuklandı.


İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Cengiz Topel ve Karşıyaka mahallelerindeki iki kapkaç olayının zanlılarını yakalamak için çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, 4 şüphelinin kimliğini belirledi. Adreslerinde gözaltına alınan 4 zanlının daha önce çok sayıda kapkaç olayına karıştıkları tespit edildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Basınla paylaşılan görüntülerde zanlıların kapkaç yapması ve olay yerinden kaçması yer alıyor.

Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 02:30 Kaynak: AA
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