Gaziantep'te yakalanan DEAŞ'ın sözde kadısı tutuklandı - Son Dakika

Gaziantep'te yakalanan DEAŞ'ın sözde kadısı tutuklandı

Gaziantep'te DEAŞ'a yönelik operasyonda terör örgütünün sözde kadısı olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Gaziantep'te DEAŞ'a yönelik operasyonda terör örgütünün sözde kadısı olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca, DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında güvenlik güçlerince yapılan çalışmada, örgütün sözde kadısı olduğu belirtilen J.A.A'nın kentte bulunduğu bilgisine ulaşıldı. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda J.A.A. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Şüphelinin, geçmiş yıllarda Suriye'de iki askerin şehit edildiği saldırının emrini verdiği bildirildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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